Fatih Terim depremi İtalyan basınına anlattı! ''Az önce ablamla görüştüm...''

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Türkiye henüz yaralarını saramadan, iki yeni deprem daha yaşadı. Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde depremler çevre illerde de hissedildi. Adanalı olan deneyimli teknik direktör Fatih Terim ise yaşananları İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a anlattı.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra iki sarsıntı daha oldu. Ben iyiyim, neyse ki ablam da iyi, onunla az önce telefonda görüştüm ve bana iyi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Terim ayrıca, "İstanbul'da yaşıyorum, burada deprem pek hissedilmedi, hatta ilk korkunç olanı bile. Önümüzdeki birkaç saati telefonda geçireceğim, sürekli iletişim halindeyiz." dedi.

Deneyimli hoca, depremden etkilenen herkes için üzüldüğünü belirtirken, "Maalesef hayat böyle, olaydan etkilenen tüm insanlar adına üzülüyorum." şeklinde konuştu.