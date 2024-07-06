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Spor

Fatih Terim dev maç öncesi konuştu! ''Her turnuvada olmalıyız''

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim bugün oynanacak Hollanda-Türkiye çeyrek final maç öncesi İtalyan basınına konuştu. Milli Takım'a desteğini dile getiren efsane teknik adam 'Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz.' dedi. İşte detaylar...

6 Temmuz 2024 Cumartesi 14:31 - Güncelleme:
Fatih Terim dev maç öncesi konuştu! ''Her turnuvada olmalıyız''
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Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"RODRI İLE AYNI SEVİYEDE"

"Hakan Çalhanoğlu ile özel bir ilişkim var. İlk milli maçını benimle oynadı. Bence o mükemmel bir kaptan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri. Rodri ile kendi pozisyonundaki en iyi futbolcu."

"İTALYA İKİNCİ TAKIMIM"

"İtalya benim ikinci takımım. Sevgili arkadaşım Luciano Spalletti'nin mutlu olmasını isterdim ama bu futbol. Çok iyi bir teknik direktörünüz var. Bir sonraki turnuva farklı olacak."

"TÜM KALBİMLE DESTEKLİYORUM"

"Türkler iyisiyle kötüsüyle duygularını sonuna kadar yaşarlar. Kendisiyle iyi bir ilişkim var. Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdım, o da benim doğduğum şehir olan Adana'daydı. Onu tüm kalbimle destekliyorum ve herkesin desteklemesi gerektiğini söylüyorum."

ARDA GÜLER, KENAN, KEREM

"Türk milli takımında en çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?"

Fatih Terim: "Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa'da her takımda oynayabilir."

"HER TURNUVADA OLMALIYIZ"

"Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz. Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor ve biz yetenekliyiz."

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