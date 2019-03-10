Fatih Terim Diagne'den patlama bekliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı öncesinde Diagne ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Tecrübeli hoca Kasımpaşa forması altında ilk yarıda 20 gol atan Senegalli golcüye, "Baskı altına girecek bir durum yok. Rahat ol ve sana olan güvenimi kaybetmediğimi bil" diye konuştu.

ANTALYA PATLAMA MAÇI OLABİLİR

Terim Antalyaspor maçıyla ilgili olarak da, "Bundan sonra her maçımızı final havasında oynayacağız. Antalya maçında patlama yapacağına inanıyorum. Bu maç senin için dönüm noktası olabilir" dedi.

SENİN KALİTENE GÜVENİYORUM

Terim Diagne'ye ayrıca, "Senin kalitene güveniyorum. Bu konuda sıkıntı yok. Kalan 10 haftada her şeyimizi ortaya koyacağız. Sen de bu süreçte bizim en önemli kozlarımızdan biri olacaksın" ifadesini kulandı.

(Takvim)