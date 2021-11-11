Fatih Terim, Diagne'yi gönderiyor

11 Kasım 2021 Perşembe 09:16 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 09:16

Milli arada transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da, forvet için de çalışmalar var. Golcülerin performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, özellikle Mbaye Diagne'nin satılmasını ve yerine bir santrfor alınmasını istiyor. Fatih hocanın, yeni golcüyü İskandinav ülkelerinden talep ettiği ve yeni bir Johan Elmander etkisi beklediği öğrenildi. Daha önce Diagne'yi iki kez kiralık gönderen Sarı-Kırmızılılar'da, bu kez yolların bonservisle birlikte ayrılması planlanıyor. Konuyla ilgili olarak birkaç menajere yetki verildiği, hedefte özellikle Arap kulüplerinin olduğu bildirildi.

LİSTEYİ BUGÜN SUNACAK

Fatih hocanın, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başkan Burak Elmas ile yapacağı transfer zirvesinde, gündemindeki golcülerin listesini sunması bekleniyor. Yönetim de Terim'in talebi doğrultusunda çalışmaları vakit kaybetmeden başlatacak. Galatasaray böylece, ön libero, sağ bek ve kanat oyuncusunun ardından bir de forvet takviyesi için düğmeye basmış olacak.

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