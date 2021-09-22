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Spor

Fatih Terim döneminde tarihte ilk! Galatasaray dibi gördü

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı kırmızılılar Fatih Terim döneminde ilk kez üst üste iki maçta gol atamayarak mağlup olurken ev sahibi ekip tarihinde ilk kez Galatasaray'ı evinde mağlup etti.

22 Eylül 2021 Çarşamba 22:29 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:29
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Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor, 39. dakikada Mame Thiam ve 45. dakikada Emrah Başsan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İki golde de asisti yapan isim Bernard Mensah oldu.

FATİH TERİM DÖNEMİNDE İLK

Sarı kırmızılılar Fatih Terim döneminde Kayserispor'a 3-0 mağlup olarak bir ilk yaşadı. Galatasaray, Terim yönetiminde ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybetti.

KAYSERİSPOR'DAN TARİHTE İLK

Ev sahibi Kayserispor Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray'ı iç sahada mağlup etti. Kayseri ekibi bu mağlubiyeti 3-0'lık skorla aldı.

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