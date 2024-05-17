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Spor

Fatih Terim duyurdu! Panathinaikos ile yollar ayrıldı

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, görevinden ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

17 Mayıs 2024 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Fatih Terim duyurdu! Panathinaikos ile yollar ayrıldı
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Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak kalmayan Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırma kararı aldı.

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafuzos ile Fatih Terim arasındaki görüşmeden ayrılık kararı çıktı.

FATİH TERİM RESMEN VEDA ETTİ

Instagram hesabından yaptığı açıklamada kulüpten resmen ayrıldığını açıklayan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı;

"Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı.

Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarlarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos kulübüne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum.

Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle."

SON 2 MAÇ GÖREV KONTIS'İN

Ligin son maçında oynanacak Olympiakos derbisinde ve Yunanistan Kupası finalinde oynanacak Aris maçında takımın başına geçici olarak getirilmesi planlanan Christos Kontis'in görev yapacağı ifade edildi.

Panathinaikos'un başında 26 resmi maça çıkan Fatih Terim, bu maçlarda 14 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmişti.

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