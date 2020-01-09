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Spor

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Oltion Billali için Lazio harekete geçti

Galatasaray'ın alt yapısından çıkan Kosovalı futbolcu Oltion Billali için Süper Lig kulüpleri ve Lazio harekete geçti.

TM Dijital Haber Merkezi09.01.2020  09:53 - Güncelleme: 09.01.2020  09:53

Yaklaşık 1 hafta önce Türkiye’ye gelen ve Galatasaray’la profesyonel sözleşmeye imza atacağı belirtilen Oltion Billali’nin her geçen gün taliplerinin artması dikkatlerden kaçmıyor.

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Daha önce Galatasaray’ın alt yapısında 6 yıl idmanlara çıkan Kosovalı futbolcunun yeteneği ve top tekniğinin yüksek olması sarı kırmızılı taraftarların beğenisini toplarken, 18 yaşındaki oyuncu hakkında paylaşılan videoların sosyal medyada kısa zamanda ‘TT’ olması Süper Lig kulüplerini 'geleceğe yatırım' anlamında harekete geçirdi. Oynadığı mevki itibariyle yaşının en iyileri arasında gösterilen Oltion Billali’nin hem kanatlarda hem de forvette görev alma becerisi bazı teknik direktörlerin dikkatini çekerken, Billali için nabız yoklayan Malatyaspor, Sivasspor, Konyaspor’un yanı sıra İtalya’da genelde Trabzonspor’un alt yapısını takip eden Lazio Sportif Direktörü Iglı Tare’nin de bazı menajerlerden bilgi aldığı belirtildi.

Daha önce genç yıldız hakkında ‘Bu ismi bi’ yere not edin, Allah doğuştan yetenek vermiş yeteneği, söylenecek söz yok’ yorumları yapılan Oltion Billali’nin Balıkesirspor’la görüşmelere devam ettiği ifade edilirken, oyuncunun kendisine gelen teklifler üzerine düşünmek için biraz zaman istediği kaydedildi.

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