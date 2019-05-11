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Fatih Terim: Emre için çok üzgünüm

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim haftalar önce söylediği "8'de kapanır 18'de" sözleri hakkında, "8 de, 18 de kapanır meselesinde, şahsi kanaatim odur ki, çok kişi inanmadı. Matematiksel olarak olayın içindeyseniz, bir umut var demektir. Vazgeçmemiz mümkün değil tabii ki ama ben onu çok içimden, ciğerimden söyledim" ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba hakkında konuşan Terim, "Emre Akbaba için çok üzgünüm, çok moralimiz bozuk! Bir sezonda iki defa sakatlık yaşamak çok kötü bir durum, Allah beterinden saklasın" dedi.

Rizespor gibi evinde çok baskılı bir takımı yenmenin kolay olmadığını ifade eden Terim, "Olabilecek sakinlikte olmaya çalıştık, zaten sakin geldik. Maç boyunca da oyunu sakin oynadık. Kopması gereken yerde oyun kopmadı, ilk penaltı gol olsa maç farklı bir senaryoyu getirecekti. Çaykur Rizespor çok iyi bir takım ve özellikle evinde çok baskılı oynuyor ve her takımı yenebilecek durumda" şeklinde konuştu.

İki kupa hedeflerinin devam ettiğinin altını çizen Terim, "Bütün senenin yorgunluğunu, emeğini sonunda kupayla taçlandırabileceğimiz bir fırsat verdi Allah. Önce kupaya gideceğiz, sonra lige döneceğiz. Bu ne fiziken kolay ne de psikolojik olarak kolay ancak Galatasaray büyük bir camia ve buna hazırlıklı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi´nin açılışına katıldı.

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