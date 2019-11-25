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Fatih Terim, Emre Mor'un biletini kesti

Son oynanan Başakşehir maçında 20 dakika oyunda kalmasına rağmen sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Emre Mor, Celta Vigo'ya geri gönderilecek.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Sezon başında N’Zonzi, Seri, Lemina, Emre Mor ve Andone gibi yıldız futbolcuları kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray’da ilk ayrılık belli oldu.
 
KİRALIK GELEN OYUNCULARIN TOPLAM MAAŞLARI 11 MİLYON EURO'YU GEÇİYOR
 
Büyük umutlarla Galatasaray’a gelmelerine karşın ne Şampiyonlar Ligi’nde ne de Süper Lig’de kendilerinden beklenen patlamayı yapamayan kiralık oyuncular performans ve istatistik anlamında taraftarları dehşete düşürürken, özellikle N’Zonzi, Seri ve Emre Mor’un hala kendilerine gelememesi teknik heyeti de hayal kırıklığına uğrattı.
 
İSTATİSTİK OLARAK YERLERDELER
 
Galatasaray’dan yıllık 3,250 bin Euro kazanacak olan N’Zonzi 12 maçta sadece 1 asist yaparken, 2,8 milyon euro’ya imza atan Seri yine 12 maçta 1 gol 1 asistlik oyun ortaya koydu. Son maçlarda diri görüntüsüyle dikkat çekmesine karşın Başakşehir karşılaşmasında kaptırdığı topla takımının 1-0 geriye düşmesine neden olan Lemina 9 maçta gol ya da asist üretemezken, Emre Mor ise 12 maçta ‘0’ çekti.
 
FATİH TERİM EMRE MOR'U SİLDİ
 
Şubat ayında geri döneceği belli olan Florin Andone’nin Galatasaray’da kalmak istediği öğrenilirken, yaşanan olumsuz tabloda Fatih Terim’in kiralık gelen futbolculardan Emre Mor’u gözden çıkardığı ve genç oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi. 
 

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