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Fatih Terim zorunlu olmadıkça bundan sonra Eren Derdiyok'a şans vermeyecek

Fenerbahçe derbisine dakikalar kala kendini kötü hissedip forma giymeyen ve bütün planların bozulmasına neden olan Eren Derdiyok için karar verildi.

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Derbi maça iki gün kala antrenmanların tamamında takımla beraber çalışan ancak karşılaşmanın ısınma hareketleri sırasında kendini kötü hissettiğini söyleyen Eren’in bu hareketinin takımın stratejisini bozduğu noktasında birleşen teknik heyet, Eren’e Schalke’de karşılaşmasında da görev vermeyecek.

Eren Derdiyok bundan sonra zorunlu olmadıkça takımda şans bulamayacak.

Sonu Tolga Ciğerci gibi olacak

Teknik kadro, benzer bir davranış sergilediklerini düşündükleri Tolga Ciğerci’nin de biletini kesmiş ve kulüp resmi sitesinden futbolcunun sakatlığının inandırıcı olmadığını ima eden açıklamalar yapılmıştı.

Diğer taraftan Eren’in sürekli olarak sakatlanması, Sinan Gümüş’ün gol atamaması forvet transferini zorunlu hale getirdi. Fatih Terim ve ekibi forvet adayları üzerinde çalışmalara erken başladı.

(Skorer)

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