Fatih Terim, Eren Derdiyok'un yerine Sinan Gümüş'e şans verecek

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da gözler Eren Derdiyok'un üzerinde. Kadrodaki tek forvet oyuncusu olması nedeniyle Eren Derdiyok'un sakatlığı, teknik heyetin de planlarını bozarken deneyimli oyuncunun iyileşme süreci de uzadı.

Milli arada toparlanması beklenen oyuncu takımla çalışmalara daha başlayamazken Fatih Terim de B planı için düğmeye bastı.

Kritik Bursa ve Schalke maçları öncesinde Sinan Gümüş üzerinde yoğunlaşan deneyimli teknik adam, Eren'in geri dönüş süresinin daha da uzaması durumunda Sinan'ı kullanacak.

Bu hafta yapılacak idmanlarda Sinan Gümüş ile yakından ilgilenecek olan Terim, Şampiyonlar Ligi'nde de Sinan'ı kullanabilir.

(Vatan)