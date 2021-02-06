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  • Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi sert çıktı! ''Küfürler ve hakaretler...''
Spor

Fatih Terim Fenerbahçe derbisi öncesi sert çıktı! ''Küfürler ve hakaretler...''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçından önce açıklamalarda bulundu. Terim, 'Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler edilmez.' diye konuştu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 18:46 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:46
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Fatih Terim geçen sezon Kadıköy'de 21 yıllık hasrete son verdiği derbide giydiği Galatasaray eşofman üstünü bugün de üzerinden çıkarmadı. Terim'in derbi öncesi açıklamaları şu şekilde:

"KÜFÜRLER VE HAKARETLER..."

"Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... 6222 denen bir şey var, bunun uygulamasını da istiyoruz. Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Maçın neyini konuşayım... Demek ki federasyondan da birileri yardımcı oluyor."

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