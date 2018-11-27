Fatih Terim Fernando ile özel olarak görüştü

TAMAM YA DA DEVAM

ŞAMPİYONLAR Ligi D Grubu 5. maçında yarın Lokomotiv Moskova’ya konuk olacak olan G.Saray, dün yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti… Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Rusya’daki bu zorlu karşılaşmayı ‘tamam ya da devam’ maçı olarak niteleyen İmparator, Lokomotiv karşısında kilit isim olarak gördüğü Fernando’yla dün özel bir görüşme yaptı.

SANA ÇOK İŞ DÜŞECEK

SAKATLIKTAN yeni dönen ve Konyaspor maçında iyi bir performans ortaya koyan Ahtapot’a istediklerini anlatan Terim’in, “Lokomotiv Moskova karşısında kilit adam sen olacaksın. Arkadaşlarını sen yönlendireceksin ve oyunu geriden sen kuracaksın. Orta sahada üstün olan, top tutan, oyunu yönlendiren biz olmalıyız. Bu anlamda sana çok iş düşecek. Bunu yapabilecek kalitedesin. Sana güveniyorum” dediği öğrenildi.

(Gunes)