Fatih Terim, Galatasaray'ın başında ligde 200. galibiyetini aldı

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de 200. galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresinde ligdeki 310. sınavını Demir Grup Sivasspor karşısında verdi. Müsabakayı 4-2 kazanan Galatasaray, Terim yönetiminde 200. kez sahadan mutlu ayrıldı.

Galatasaray, Terim idaresindeki 310 maçın 200'ünü kazanırken, 70'inde berabere kaldı, 40'ında mağlup oldu.

Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmada takımın başında yer almadı.

TERİM DÖNEMİNDE 850. GOL!

Demir Grup Sivasspor ağlarına dört gol gönderen Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 850 gol barajına da erişmeyi başardı. Bu maçla birlikte deneyimli teknik adamın görev başında olduğu 425. resmi karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar adına 850. gol, 69. dakikada Henry Onyekuru ile geldi.

Galatasaray, Terim döneminde 98 farklı oyuncusundan skor katkısı alırken tabela, 20 kez de rakip oyuncuların kendi kalelerine attıkları gollerle değişti. 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında hükmen 3-0 kazandığı karşılaşmadaki bir gol de kayıtlardaki yerini aldı.

Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in teknik direktörlüğündeki 800. resmi gol, 2017-2018 sezonunda Medipol Başakşehir'in 2-0 mağlup edildiği mücadelede Brezilyalı Mariano'dan gelmişti.