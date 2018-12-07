Fatih Terim Garry Rodrigues ile özel bir görüşme yapacak

Geçen sezon 10 gol ve 11 asistlik performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan, Galatasaray yönetiminin de bu nedenle ücretine artış uyguladığı Garry Rodrigues, zammı alıp forma numarası olarak 7'yi sırtına geçirmesinin ardından eski performansından ise eser kalmadı.

Galatasaray'da 7 numaralı formayı giyen isimlerin bir türlü istenileni verememesi ve hayal kırıklığı yaratması konuşulurken Garry Rodrigues'in de son dönemdeki performansı bu şehir efsanesini doğrular nitelikte...Önce Aydın Yılmaz ve 23 numaralı formasını değiştirip son 2 sezonunda 7'yi sırtına geçiren Yasin Öztekin'indeki büyük düşüş sarı kırmızılı taraftarların halen aklında.... 3 Eylül'de 1 milyon 350 bin Euro olan garanti ücreti 1.9 milyon Euro'ya çıkartılan Garry Rodrigues de yaklaşık 3 aydır skora hiçbir katkı yapamıyor.

GÖRÜŞME ODASINA

Rodrigues, ücretine artış yapıldıktan sonra çıktığı 13 maçta yalnızca 3 gollük katkı sağladı. O günden bu yana hiç asist yapamayan Rodrigues bu sezon sadece ligde Kasımpaşa'ya iki, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 1 gol atabildi. Son dönemde adeta bal yapmayan arıya dönen yıldız oyuncunun düşük performansı teknik heyet ve yönetimi de rahatsız etmeye başladı. Önceki gün kupada oynanan Keçiörengücü maçında da tel tel dökülen Rodrigues ile teknik direktör Fatih Terim görüşme yapacak. Bu görüşmede, Fenerbahçe derbisinde aldığı 3 maçlık cezası sona eren Cape Verde'li oyuncuya eski günlerine dönmesi için uyarıda bulunulacak.

3 kulvarda çıktığı son 11 maçta başarısız bir grafik çizen ve skora katkı sağlayamayan Garry Rodrigues ile önemli bir görüşmeye imza atılacak.

Fenerbahçe derbisinde aldığı 3 maçlık cezası sona eren Garry Rodrigues'in ligde iyi bir başlangıç yapması adına dikkati çekilip uyarılarda bulunulacak.

(Hürriyet)