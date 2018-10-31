Fatih Terim Garry Rodrigues ile özel görüştü

Oyuncusuna bir sıkıntısı olup olmadığını soran tecrübeli hoca, “Senden daha fazlasını bekliyoruz. Neler yapabileceğini daha önce gösterdin. Yine yapmalısın. Gidişatını beğenmiyorum, bir an önce toparlanmalısın” yönünde ifadeler kullandı. Rodrigues’in de skora daha fazla katkı yapmak üzere hocasına söz verdiği öğrenildi.

(Fanatik)