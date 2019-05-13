23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0447
  • 6,7961
  • 249.304
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fatih Terim gelecek sezon da takımı Feghouli'nin üzerine kuracak

Sezonun ikinci yarısında adeta coşan Feghouli, Fatih Terim’in vazgeçilmezi olurken tecrübeli çalıştırıcı gelecek sezon da takımı Cezayirli futbolcunun üzerine kuracak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlk yarının sonundan itibaren sorumluluk almaya başlayan Cezayirli futbolcu, Rize deplasmanında ligdeki 8'inci golüne ulaşırken asist sayısını da 6'ya yükseltti. Doğrudan 14 gole katkı yapan Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in artık prensi durumunda.

İki taraf da sezon başındaki anlaşmazlıkların tamamını unuturken gelecek sezon takım Feghouli'nin üzerine kurulacak. Terim'in artık tahtaya yazdığı ilk olan tecrübeli yıldız, uzun yıllar Galatasaray formasını terletmeyi hedefliyor.

Diagne yıktı geçti

Galatasaray devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, Çaykur Rize deplasmanında attığı iki golle sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan isim oldu. Süper Lig'de 30 gole ulaşan Diagne, tarihte bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunun da yeni sahibi oldu. Gomis'in 29 gollük rekorunu kıran Senegalli golcü ayrıca 2011-12 sezonunda Burak Yılmaz'dan bu yana 30 gol barajını gören ilk futbolcu oldu. Diagne'nin gol kralı olmasıyla lig tarihinde 17'nci defa gol kralı sarı-kırmızılılardan çıkmış olacak. Diğer taraftan penaltı atışı için kapışan Sinan Gümüş ile Diagne maçın ardından aradaki soğukluğu giderdi. İkili birbirlerine sarılarak kırgın olmadıklarını dile getirdi.

(Türkiye)

Bedirhan bebeğin katili PKK´lı terörist yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Bakan Akar’dan 'Deniz Kurdu' mesajı: Kararlıyız

Bakan Akar’dan 'Deniz Kurdu' mesajı: Kararlıyız

Ünlü oyuncunun evinde hayatına son verdi

Ünlü oyuncunun evinde hayatına son verdi

İntikal sırasında dereye düşen Uzman Çavuş şehit oldu

İntikal sırasında dereye düşen Uzman Çavuş şehit oldu

Alman plakalı aracında görüntülendi

Alman plakalı aracında görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Türk büyükelçi oyunu bozdu: Teröristlerle aynı masaya oturmam

Türk büyükelçi oyunu bozdu: Teröristlerle aynı masaya oturmam

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

JÖAK timi bir ilke imza attı, özel izinle yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA