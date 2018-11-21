Fatih Terim genç yıldızlarla özel bir görüşme yaptı

GENÇLERLE ÖZEL GÖRÜŞME

SÜPER Lig’in 13.haftasının açılış maçında cuma günü Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Takımda çok sayıda sakat ve cezalı olması nedeniyle kara kara düşünen İmparator, çareyi gençlerde buldu. Takımı üç puan için motive etmeye çalışan tecrübeli teknik adamın, idman öncesinde genç oyuncular, Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Atalay Babacan’la özel bir görüşme yaptığı belirtildi.

SİZE ÇOK İHTİYACIM VAR

TERİM’İN Galatasaray’ın geleceği olarak gördüğü isimleri, “Bu sezon üç kulvarda dar bir kadro ile mücadele ediyoruz. Sakat ve cezalı oyuncumuz çok. Bu bağlamda size de çok ihtiyacım olacak. Bakın Ozan formayı aldı bırakmıyor. Artık sıra sizde… Konyaspor maçına hepiniz hazır olun. Bu görev size her an gelebilir. Formayı giyince göstereceğiniz performans hem sizin hem de Galatasaray için çok önemli. Size olan güvenim tam” diyerek motive ettiği öğrenildi.

(Gunes)