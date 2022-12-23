Fatih Terim, TRT Spor'a verdiği röportajda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam Galatasaray'daki görevinden ayrıldıktan 15 gün sonra bile teklif aldığını ancak dinlenmeye ihtiyacı olduğunu sonradan anladığını belirterek, "Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz." sözlerini kullandı.

Terim, bundan sonra herhangi bir kulüpte görev alıp almamasıyla ilgili konuya ise, "Ben zaten neyin ne olacağını söyleyeceğim. Son birkaç aydır faaliyetlerimizde de söylüyorum. Doğru teklif, doğru proje olursa bazı şeyler düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"BU BENİ GURURLANDIRIYOR"



"Geldiğimizden beri bütün aktiviteler çok güzel organize edilmiş. Biz kendi aramızda her zaman oynarız. Ama Avrupa ve dünya ülkemiz adına çok önemli. Özellikle İtalya ve UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra doğal olarak her tarafta daha tanınır oluyorsunuz. Burada beni en çok etkileyen, duyulan saygı ve sevgi. Tabii ki bu beni gururlandırıyor."



"BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"



"Bir Türk insanının dışarda sayılıp sevilmesi beni mutlu ediyor. O yüzden dışarıyı önemsiyorum. Allah'a şükür burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor."



"BİZİM ADIMIZA BİR MİLAT"



"UEFA Şampiyonluğu bir Türk antrenörünün ilk defa kazandığı bir şey. O bizim adımıza bir milat denebilir. Hemen arkasından İtalya'ya gidişimiz bizi çok daha yukarı çekti. İnanıyorum ki çektiğimiz belgeselden sonra daha da tanınmamız arttı."



"DİNLENMEYE İHTİYACIM VARMIŞ"



"Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii. Hazırlıklı olmanız lazım yoksa üşürsünüz."



"YAPTIKLARIMIZ HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"



"Arkadaşlarımla kupalarla bir resim çektirdik. O ara oynadığımız maçları, kupaları düşününce o zaman anlıyorsunuz. Harcadığınız mesai, zaman o zaman anlaşılıyor. Yaptıklarımız hiç kolay değildi. Aileme teşekkür ediyorum. Orada bulduk huzuru ve dayanma gücünü."



"YENİ ŞEYLER KATMAK ZORUNDASINIZ"



"Şimdiki nesil çok daha başka. Ekranın önünde bir ara devamlı bağırırken gösteriyordu. Bugün dönüşümünü yakalayamayan hiç bir insan başarılı olamaz. Eskinin önemli şeylerini alabilirsiniz ama yeni şeyler katmak zorundasınız. Değişimin bizden kaçması mümkün değil. Doğru değişimler hem insana hem de yaptığınız işe iyi gelir."



"ÖNYARGILI OLMAMAK LAZIM"

"Değişmeyen tek şey ön yargılı olmamaktır. GQ dergisi için yaptığımız röportajı Katar'da yaptık. O zaman çok sıcaktı. Ama Dünya kupası zamanında böyle olmuyor dediler. Dünya Kupası için gittiğimiz gün yağmur çiseledi. Önyargılı olmamak lazım. Katar'daki Dünya Kupası bunu çıkardı ortaya. Çok güzel bir futbol havası vardı."



"DÜNYA BUNU TARTIŞACAKTIR"

"Dünya Kupası için bundan sonra da kasım-aralık döneminin tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka tartışılmalı. Burada mecburiyetten koyuldu. Ben inanıyorum ki Dünya bunu tartışacaktır. Adam oynamış 50-60 maç... Haziranda, bütün senenin yıpranmışlığıyla gelen bir oyuncu grubu var."



"DEMEK Kİ OLABİLİYOR..."



"Artık yeni şeyler söylemeliyiz. Bundan birkaç ay önce Paris'teydik. Maç 20 dakika geç başladı. Kaç milyar insan izliyor. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapıyorsunuz. Demek ki bizde oynanması gereken bazı maçlar bahanesiz oynanmalı. Demek ki olabiliyor."



"CİDDİ ANLAMDA MESSİ HAYRANIYIM"



"Biraz daha hareket, çabukluk ve tempo katmak istiyor futbol. Ben ciddi anlamda Messi hayranıyım. Ve ya çok beğenen biriyim. Bunu daha önce de söylemiştim. Diğer bütün büyük oyuncular, hakikaten büyük oyuncular. Ancak Lionel Messi'nin sahada istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok."



"KAZANMADIĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

"Arjantin Messi'ye odaklı bir oyun tarzını benimsemek zorundaydı zaten. Bana göre turnuvanın en iyi orta sahası da onlardaydı. Dünya da bir tuhaf. Adamın kariyerine baktığınızda kazanmadığı hiçbir şey yok. Dünya Kupası'nı almasa biz bu adamı bir yere koymayacak mıyız. Futbol hak ettiğini bilen insana verdi. Önce Allah sonra futbol."



"MİLLET SANIYOR Kİ HİÇ KONUŞMUYOR"



"Messi sahada çok lider... Bir canlı izleyin, görürsünüz. Millet sanıyor ki hiç konuşmuyor. Çok yönlendiriyor. Bakışıyla, konuşmasıyla çok yönlendiriyor. Lider olmayan hiçbir insan, burada olamaz."



"HAKEMLER DE İYİ YÖNETTİ"



"Herkes kendi hakemini kazanmaya çalışıyor. Biz en iyi hakemimizi göndermemek için uğraştığımız için... Genel olarak hakemler de iyi yönetti."

