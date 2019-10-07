Fatih Terim görüşme odasına çağrıldı

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GALATASARAY’DA söz düellosuna dönüşen krizin uzamaması için yönetim harekete geçti. Teknik Direktör Terim’in Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamalar ve Başkan Cengiz’in cevabı krize ol açarken, Sarı-Kırmızılı kulüpte yönetimin bir kaç gün içinde Terim ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

BİZ KADROYA KARIŞMIYORUZ

G.Birliği maçının ardından Terim tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgili “O konuda konuşmak istemiyorum. Ben konuşunca ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun” derken, Başkan Cengiz ise buna, “Ben herkesin vazifesini yapmasını bekliyorum. Biz de kadro işine karışmıyoruz. Tüm çarklar görevini yapar ve sonunda zafer gelir” cevabını vermişti.

HAFTA SONU GÖRÜŞME VAR

Cengiz’in bu açıklamalarından önce, Cengiz ve Yönetimin tepki olarak Ankara dönüşü takımla aynı uçağa binmediği öğrenilirken, sorunun daha fazla büyümemesi için de harekete geçildi. Yönetimin, Terim ile görüşme kararı alıp davet yaptığı ve hafta sonuna kadar tarafların bir araya gelerek aradaki problemleri çözmeye çalışacağı ifade edildi.