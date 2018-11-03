Fatih Terim, Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü iddiası

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 2-2'lik skorla bitti. Derbiye sahada oynanan futboldan çok maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Fatih Terim, maçın bitiş düdüğü ile birlikte hakem Aydınus'un yanına giderek çok sert tepki gösterdi.

Tükürdü iddiası

Çok sinirli olduğu gözlenen Terim'in Aydınus'a tepki gösterdiği sırada tecrübeli hakemin suratına tükürdüğü iddia ediliyor. Fatih Terim, maç sonu röportajında da hakem Aydınus ile ilgili çok sert konuştu; "Oyuna baktığımız zaman Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye bakabiliriz. İlk yarı öne geçen, ikinci yarıda ikinci golü bulan, goller kaçıran bir Galatasaray var. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O genelde maçın önüne geçmek ister. Çok centilmence gidiyordu maç."

"Hoşuna gitmedi büyük ihtimalle. 2 tane çok kritik karar var. Birisi her çaldığı top, faulse ben özür dilemeye hazırım. İkincisi taç pozisyonu. Valbuena-Belhanda düellosunda taç Belhanda'dan çıkmışsa, ben yine özür dilemeye hazırım."

"Bundan sonrası çok enteresan. Geçen hafta VAR'da Barış Şimşek vardı, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki başkası yok. Tarık Ongun ve Ali Palabıyık var. 7 tanesi tacı ve faulü görmedi. Hakkımı helal etmiyorum. Ne benim, ne camiamın, ne takımımın, ne ekibimin kimse hakkını yiyemez. Üstlerine şikayet etsem, arkalarında duracağı için en iyisi Allah'a havale etmek. Bu karara kadar 1 tane çirkin hareket var mıydı oyuncular arasında. Maçın skorunu bir tarafa bıraktık. 2-2'yi de zor kurtardık, 3-2 de olabilirdi. Burada fark yapacağımızı bekliyorduk"