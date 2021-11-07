Fatih Terim: Her Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz

7 Kasım 2021 Pazar 18:48 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 18:48

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, "Oyuna hakim olan, kontrol altında tutan bir takımdık. 3. bölgede daha etkili olmamız lazım. Orada etkisizdik. Halil ve Kerem'in yorgunluğu vardı." dedi.

İyi oynadıklarını ama sonuç alamadıklarını söyleyen Terim "Kaptığımız topları etkili kullanamadık. İstatistiklere bakarsak bu nasıl 1-1 bitti dersiniz. Zaten futbol bazen istatistiklere sığmayan bir oyun. 2 puan kaybı için üzgünüm. Rahat rahat söyleyebilirim, çünkü 2 golü de biz attık. Daha önce gol bulabilirdik. Bulsaydık daha baskılı olurdu." ifadelerini kullandı.

Avrupa maçları sonrası kayıplar yaşadıklarını söyleyen Terim "Her Avrupa maçı sonrası bir sıkıntıya uğruyoruz. Üzgünüz ama devam ediyoruz. Biz de buradayız. Oyuna her geçen gün bir şeyler katıyoruz, bazı şeyleri de biraz daha fazla çabalamalıyız. Özellikle üretkenlikte biraz geriye düştük. Atamıyoruz. Pozisyona giriyoruz. Topun mülkiyetini alıyoruz ama özellikle Biglia stopere geçince orayı daha iyi kullanabilirdik. İçeriden çıkıyor, direkten dönüyor, durup dururken rakibe pas veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatalar yaptıklarını söyleyen deneyimli teknik adam "Hak ediyoruz bazı şeyleri. Rakip kaleye gelemiyor. Her an gol bulabilirsiniz ama durup dururken bir pas atıyoruz. Bu ve buna benzer birçok pozisyon yaşadık. Bir takım, teknik adam adına istenen şeyler değil ama oluyor. Tüm bunlara rağmen daha iyi günlere gideceğiz inşallah." şeklinde konuştu.