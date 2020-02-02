İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim: Hiç kaybetme lüksümüz yok!
Spor

Fatih Terim: Hiç kaybetme lüksümüz yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

02.02.2020  21:34 - Güncelleme: 02.02.2020  21:34

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Terim, "İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipler puan kaybetmiş, bunun yanında neredeyse hiç puan kaybetme şansınız yok, böyle olunca işin psikolojisi çok kolay değil. Oyunda değişimin söz konusu olduğu görülüyor. Bugün beraber oynamayı, birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Her geçen maç oynama süresini daha da arttırıyorlar. 3 puan, artık bizim için, hele de kendi evimizde kazanmak çok güzel" dedi.

Şampiyonluk yarışı için görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Zirvenin ortağı çok, rakipler çok fazla. Her hafta ayrı bir hikaye, her maç ayrı bir senaryo. Hiç kimseye bakmadan, her maçı ayrı düşünüp, ayrı analiz ederek, sadece kendi oyunumuza ve 3 puana odaklanmamız lazım. O zaman rakiplerin kaybının bir anlamı oluyor" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de aç kalan tilki şehre indi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken itiraf: Türkiye operasyonu başlatmasaydı İran'a saldıracaktık
Dikkat çeken itiraf: Türkiye operasyonu başlatmasaydı İran'a saldıracaktık

Dikkat çeken itiraf: Türkiye operasyonu başlatmasaydı İran'a saldıracaktık

ABD, S. Arabistan yeniden devreye soktu! Türkiye'nin engellemeye çalışacağı senaryo
ABD, S. Arabistan yeniden devreye soktu! Türkiye'nin engellemeye çalışacağı senaryo

ABD, S. Arabistan yeniden devreye soktu! Türkiye'nin engellemeye çalışacağı senaryo

'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'
'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'

'Libya'da UMH yönetimini tanıyoruz'

Türkiye'nin yardımı Çin'de büyük yankı buldu!
Türkiye'nin yardımı Çin'de büyük yankı buldu!

Türkiye'nin yardımı Çin'de büyük yankı buldu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.