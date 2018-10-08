Fatih Terim ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacak

Geçen sezonun ortasında İgor Tudor'un yerine göreve gelen Terim, takımı bir anda ayağa kaldırmış ve sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar'ın Süper Lig'de şampiyon olmasında başrolü oynamıştı.

Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre; 1.5 yıllık sözleşmesi önümüzdeki mayıs ayında sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcının uzun yıllar boyunca takımın başında kalmasını isteyen yönetim, bu konuda ilk hamlesini yaptı. Başkan Cengiz'in, İmparator'a 3 senelik bir sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Tarafların kontratla ilgili olarak masaya oturacağı tarihin yakın zamanda belli olması beklenirken, deneyimli teknik adamın 3 milyon Euro civarında bir ücret alacağı konuşuluyor. Takımın başına üçüncü kez geldiğinde yarım sezon için sembolik olarak Galatasaray kulübünün kuruluş yılı olan 1905 TL alan Terim, bu sezon için 3 milyon Euro alacak.

Takımı şampiyon yapması halinde de 55 yaşındaki hocaya 500 bin Euro başarı primi ödenecek.