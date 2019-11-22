Fatih Terim ile Arda Turan'ın arasındaki buzlar eridi
Başakşehir forması giyen Arda Turan, A Milli Takım'dan bu yana aralarında soğukluk olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e doğru önemli bir adım attı.
Tecrübeli oyuncu, maç öncesi Fatih Terim'in yanına gelerek sarıldı ve başarılar diledi. Fatih Terim de aynı şekilde Arda Turan'a karşılık verdi.
İkilinin arasındaki soğukluğun sona erdiğine işaret eden bu hareketin ardından Fatih Terim ve Arda Turan kulübelerine geçti, karşılaşma başladı.
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