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Fatih Terim ile yapılan 2+3 yıllık sözleşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı

Galatasaray’ın 5 yıllık yeni kontrat imzaladığı Fatih Terim’in sözleşmesindeki detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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Şampiyonluk kutlamalarında teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, İmparator'un görev süresini 5 yıl olarak açıkladı ama mukavele 2+3 yıl şeklinde.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin görev süresi 2 yıl sonra biteceği için 2021'de yeni seçilecek yönetime tecrübeli hocanın 3 yıllık opsiyon hakkı bırakıldı.

Çifte şampiyonlukla tamamlanan bu sezon 3 milyon Euro kazanan Fatih Terim, şampiyonluk primi olarak da 500 bin Euro alacak. Sözleşmesinde para ve süre konusunda görüş belirtmeyen Terim'in mali şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yıllık 3 milyon Euro kazanmaya devam edecek İmparator, şampiyonluk halinde yine 500 bin Euro bonus alacak. Yeni sözleşmesinde ücreti TL olarak ödenecek Fatih Terim, 2024'e kadar görevde kalırsa 5 yıl içinde 100 milyon TL kazanmış olacak.

(Sabah)

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