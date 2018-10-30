Fatih Terim: İnsanlar evlerinden çıkıp bizler için her yere koşuyor

Bursaspor ve Schalke karşısında üst üste puanlar kaybeden Galatasaray'da, Malatya deplasmanında alınan mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu.Basın toplantısında gemileri yakmak istemeyen ve sözlerini dikkatle seçen Fatih Terim, yine de sert mesajlar vermişti ama asıl patlamayı dünkü antrenmanda yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Birbiri için ve Galatasaray için oynayan kültüre sahip 11'e ihtiyacımız var. Galatasaray takımında kimse istemez sakat olsun ama istemediğimiz sakatlıklar olmuşsa o sakatlıkları fırsat bilip o formayı alacaksın! Siz 2-3 metreden atamazsanız zaten geriye düşersiniz. Kritik bir süreçten geçiyoruz doğru teşhisimiz var ancak tedavimiz için hastanın da rızası gerekiyor" ifadeleriyle bütün takıma hitap ederken, dünkü antrenmanda da futbolcularla daha ağır sözler kullandı.

Yalnız kalmayın

Galatasaray'ın tecrübeli hocası, "Nedir bu haliniz? Siz nerede olduğunuzun, hangi takımda oynadığınızın farkında mısınız?" sözleriyle futbolculardan oynanan kötü futbolun hesabını sorarken, "Bir an önce aklınızı başınıza alın. Cuma günü önümüzde çok önemli bir derbi var. Milyonlarca taraftarı kimsenin üzmeye hakkı yok. İnsanlar evlerinden çıkıp bizler için her yere koşuyor. Dün havaalanındaki karşılaşmayı gördünüz. Bunları aklınızdan çıkarmadan mücadele edeceksiniz" ifadelerini kullandı. Fatih Terim, geçmiş dönemlerde bütün başarıların mücadele ve iyi arkadaşlıklarla geldiğini hatırlatarak, "Kimseyi yalnız görmeyeceğim. Kimse kendi kabuğuna çekilmeyecek. Herkesi bir arada göreceğim" uyarılarında da bulundu.

4 oyuncu yetişiyor

Cuma günü evinde F.Bahçe’yi ağırlayacak G.Saray’da sakatlıkların durumu iyiye gidiyor. Feghouli, Fernando ve Eren, derbide forma giyebilecek. Serdar Aziz ise 90 dakikayı kaldırabilecek kapasiteye erişebilecek. Nagatomo'nun durumu ise maçtan bir gün önce belli olacak.

Rodrigues'in düşüşü

Garry Rodrigues, son haftalarda beklenen performansının uzağında kaldı. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de sadece Kasımpaşa'ya, Şampiyonlar Ligi'nde de Lokomotiv Moskova'ya gol atabildi. Rodrigues'le görüşen Fatih Terim, "Derbide bambaşka bir Garry istiyorum" dedi.

En kötü üçleme

Galatasaray, Fatih Terim'in son döneminde ilk defa üst üste 3 maçta da puan kaybetti. Bursaspor ile geçtiğimiz hafta ligde 1-1 berabere kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke ile golsüz biten maçta yenişememişti. Yeni Malatyaspor yenilgisi ise liderlikten etti.

(Türkiye Gazetesi)