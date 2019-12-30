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Spor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Okay Yokuşlu transferinin bitirilmesini istedi

Belhanda satılacak, kadro dışı Nzonzi ile bağlar koptu, Seri de sürpriz olmazsa Fulham’a geri yollanacak. Ocak ayında merkezi değiştirmeyi planlayan Fatih Terim, Okay Yokuşlu’yu istedi. Celta Vigo forması giyen milli oyuncu için Sarı-Kırmızılılar harekete geçti.

Fanatik30.12.2019  10:15 - Güncelleme: 30.12.2019  10:15
Ligin ilk yarısı bitti, artık gözler tamamen transfer operasyonuna çevrildi. 2 aydır Ocak’ta değişim yapacaklarının sinyalini veren teknik direktör Fatih Terim, sezonun ikinci devresinde bambaşka bir Galatasaray izlettirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda ilk 11’de önemli değişiklikler olacak. Öncelikle bekleri değiştirecek Terim, Luyindama’nın yerine 1 stoper istedi. Esas operasyon orta sahada...

Kaynak Belhanda’dan


satıp kaynak yaratacak olan Sarı- Kırmızılılar, kadro dışı Nzonzi’yi de kesin gönderecek. Beklentilerin altında kalan bir diğer kiralık isim Seri’nin de ayrılma ihtimali çok yüksek. İngiltere’den talipleri olan Seri, bir sürpriz olmazsa kulübü Fulham’a geri yollanacak.


‘Şartlar oluşursa...’


3 oyuncuyu göndermeye hazırlanan Fatih Terim, yönetime eski prensini işaret etti. Okay Yokuşlu’yu istedi. Celta Vigo’da 18 maçın sadece 7’sinde forma şansı bulan A Milli Takım’dan öğrencisini Galatasaray’da görmeyi hedefleyen Fatih hocanın, yönetimle yaptığı görüşmede, “Okay’ı istiyorum. Uygun şartlar olursa, mutlaka alalım” şeklinde rapor verdiği öğrenildi.


Kiralama teklifi


Sarı-Kırmızılı yönetim, Okay Yokuşlu için harekete geçerken, La Liga ekibine kiralama teklifi yapılacak. Eğer İspanyollar buna sıcak bakmazsa, sezon sonu için zorunlu satın olma opsiyonu teklif edilecek. 25 yaşındaki Okay’ı ikna etme konusunda ise bizzat Fatih Terim’in devreye girmesi bekleniyor.

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