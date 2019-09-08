Fatih Terim istedi, Ali Koç harekete geçti

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in istediği ortaya çıkan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin bir anda gizli gündemi oldu…

Başkan Ali Koç'un, Barcelona'nın 16 yaşında takıma koyduğu Fati Ansu'yu örnek göstererek, Ömer Faruk'un da A takıma hazırlanmasını istediği bildirildi.

Koç'un, "Barça onu oynatıyorsa, biz de Ömer Faruk'u oynatmalıyız. Hazırlamalıyız'' dediği gelen bilgiler arasında.