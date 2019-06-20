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Fatih Terim istedi, yönetim Batshuayi ile anlaştı

FORVET hattını tamamen yenileyecek olan Galatasaray’ın golcü adayları arasında yer alan Mitchy Batshuayi transferinde önemli gelişmeler yaşandı.

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Teknik Direktör Fatih Terim’in yönetime “Transfer edelim. Tam istediğim gibi bir golcü. Bu sezon bize büyük güç katar” dediği oyuncu için görüşmelerin başladığı ö ğrenildi. Sarı-Kırmızılılar 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile yaptıkları görüşmede mutabakata vardı. 2 milyon euro civarında bir ücret ödenecek olan golcünü kulübü Chelsea ile de görüşmelerin başladığı ifade edildi. İngiliz ekibinde geçen sezon çoğunlukla yedek kalan ve 15 maçta sadece 1 gol atabilen Belçikalı oyuncunun transferine sıcak bakıldığı belirtiliyor. Ancak piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen oyuncuya kimse bu parayı vermediği için daha önce 3 kez kiralık verilen Batshuayi’yi G. Saray da kiralık istiyor.

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