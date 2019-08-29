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Fatih Terim istifanın eşiğinden döndü!

Denizlispor deplasmanında taraftarların ağır hakaretlerine maruz kalan ve tribünde büyük bir tartışma yaşayan Hasan Şaş’ın, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in ‘ben de bırakırım’ sözleriyle kulübe geri döndüğü ortaya çıktı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Denizli’de Necati Ateş ile birlikte taraftarlarla sözlü tartışmaya girip ardından istifa kararı alan Hasan Şaş’ın yaşanan süreçte yönetim içerisinden herhangi bir destek görmemesi üzerine istifa ettiği, fakat Fatih Terim’in ‘Sen bırakırsan biz de bırakırız. Yönetim seni bu konuda yalnız bırakmış olabilir fakat bizim için aslolan Galatasaray’dır, eğer kararında ısrarcıysan biz de istifa etmeye hazırız’ dediği, bu görüşmenin ardından deneyimli antrenör Şaş’ın istifa kararından vazgeçtiği ifade edildi.
 
FATİH TERİM İLE YÖNETİM ARASINDA GERGİNLİK
 
Hasan Şaş’ın yaşadığı istifa sürecinde antrenörünü destekleyecek bir hamle yapmayan Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’la Fatih Terim’in arasında soğuk rüzgarların estiği öğrenilirken, Terim’in gerek kapalı kapılar ardında gerekse Konyaspor maçından sonra yönetime sert göndermelerde bulunduğu bildirildi.
 

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