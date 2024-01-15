Fatih Terim'den maç sonu hakem isyanı! Bir Ivan Bebek skandalı daha

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, AEK ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI...

"Verbic'e yapılanı kast ediyorsanız penaltı. Ivan Bebek'e sormak lazım, VAR'dasın ve orta hakemi çağırmıyorsun! Diğerine gelince, penaltı. Ancak, bunun üzerinde durmayacağım fazla. Oyuncularımın bir sebebe, bir bahaneye sığınmamasını istiyorum. 2-1'den sonra bu oyunu kazanıp dönmemiz gerekirdi. Oradan sonra penaltıymış değilmiş konuşuruz ama Panathinaikos bugün kazanmayı hak etmiştir. Maalesef berabere kaldık. Bunun için çok üzgünüm. Tamam, Verbic'e yapılan yüzde 100 penaltı ama hatayı kendimizde aramalıyız."

"HER ŞEYİ, HERKESİ YENEBİLMELİYİZ"

"Üzgünüm, kazanamadığımız için üzgünüm. Her şeyi, herkesi yenebilmeliyiz. Buna karşı koyabilmeliyiz sahada. O son dakikalarda oradan bir iki oyuncumuzun çıkıp pas yapması, liderlik yapması... Panathinaikos böyle olmalı. Muhakkak ki yüzde 100 penaltı, bunun başka bir tarifi yok. Ancak, buralarda kalmamalıyız. Onlara rağmen oynamalıyız. Şampiyon gibi oynamalıyız. Şampiyon gibi düşünmeliyiz. Şampiyon gibi davranmalıyız. Ben bunu ilerletmeye çalışıyorum takımımda. Size hak vermekle birlikte ama oyuncularıma bu hakkı vermek istemiyorum. Oyunlarını tebrik ediyorum, galibiyetle dönemediğimiz için bu konuyu yarın konuşacağız."