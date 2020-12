Fatih Terim: Kampları kaldırdım

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:55 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 18:55

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atakaş Hatayspor ile oynanacak maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Rizespor maçının ilk 11'ini değiştirmemesini değerlendiren Fatih Terim, "İki haftadır iyi oynuyor takım. Son maçı neredeyse son dönemin en iyi maçı olarak kapattılar. Bir de mecburi haller de var. Birçok oyuncumuz yok. Onun için onları hem ödüllendirmek adına, hem de doğrusu adalet adına öyle karar verdim. İnşallah mahçup etmeyecekler." ifadelerini kullandı.

"KALBİMİZ ÇARPA ÇARPA TEST SONUÇLARI BEKLİYORUZ"



Koronavirüs sürecinin zorluklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Milli takıma gönderdiğimiz oyuncuların dönüşteki sakatlığı ve maalesef korona olan oyuncularımızla ilgisi var. Her teknik adamın çok zorlandığını düşünüyorum. Her kulüp zorlanıyor. Öyle bir şey ki, Babel hepsinden önce oldu. Arda burada oldu. Aralarında 1 hafta var. Bazılarının eksiği var. Bir diğer ondan daha eksik. Bunların hepsinin programını yapmak, hepsini bir anda potaya sokmak kolay değil. Sağlık heyetimiz müthiş ve özveriyle çalışıyor. Scott ve ekibi de öyle. Kalbimiz çarpa çarpa test sonuçları bekliyoruz. Sadece biz değil, her kulüp böyle." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"TOPLU HAREKET ETMESİN DENİYOR, BİZ MECBURUZ"

Pandemi sürecinde toplu hareket etmek zorunda kaldıklarını da aktaran Terim, "Bunu yönetmek kolay değil. Hepimizin, ülkemizin sıkıntılı günleri atlatmak kolay değil. Onun için bazen izah edemediğiniz dışarıya, bazı değişiklikler olabiliyor. Toplu hareket edilmesin deniyor. Biz kafile olarak hareket ediyoruz. Toplu seyahat edilmesin deniyor, biz öyleyiz. Yakın mesafe olmasın deniyor, öyleyiz. Tüm takımlar böyle. Sıkıntı yaşanıyor. Dolayısıyla ülke gibi bizler de sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Biz toplu hareket etmeye mecburuz. Topla hareket etmeye de mecburuz. Allah tüm ülkeye, tüm insanlara yardım etsin." temennisinde bulundu.

"BEN KAMP UYGULAMASINI KALDIRDIM"

Fatih Terim, "Elimizden geldiği kadar yönetmeye çalışıyoruz. Ben son maçlarda kampı kaldırdım. Maç günü öğlen Florya'da buluşuyoruz. Nasip olursa, eğer olabilirse maç günleri gidebilirsek deplasmanlara maç günü gideceğiz. Başkan ve yönetimle görüşmem olacak. Bir şey yapabilirsek Arena'nın altında, kampla ilgili yapılması gereken şeyleri yapabilirsek... Korona meslekleri, yaşam şekillerini de değiştirdi." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.