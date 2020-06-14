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Spor

Fatih Terim: ''Kazanmayı arzu eden takım görmek istiyorum''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor maçından önce açıklamalarda bulundu.

14 Haziran 2020 Pazar 20:40 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 20:40
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Stoperde Marcao'nun yokluğunda Ahmet Çalık'ın görev alması hakkında konuşan Terim, "Herhangi bir sebep göstermeksizin Ahmet Çalık'ın da forma verdiğimiz zaman elinden geleni yaptığını gördük. Her zaman ilk 11'de oynamasa da hem karakter hem de futbolcu olarak Ahmet Çalık bizim için önemli bir futbolcu" dedi.

"BEDENLERİMİZİ GÖRECEĞİZ"

"90 günlük aradan sonra buradayız; bıraktığımız duruma bakacak olursak 9 maçın 7'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan bir Galatasaray vardı"

"Kazanmak isteyen, kazanmayı arzu eden bir takım görmek istiyorum, öyle de olacağını düşünüyorum"

"Fiziksel ve psikolojik olarak herkes bir hayli yıprandı. Düşüncelerimiz tamam da bedenlerimizi ne yapacak, onu göreceğiz""

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