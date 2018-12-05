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Fatih Terim Keçiörengücü - Galatasaray maçını kulübün idari binasından takip etti

Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Terim, stadın hemen yanında sahayı gören Keçiörengücü idari binasından maçı takip etti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Terim, stadın hemen yanında sahayı gören Keçiörengücü idari binasından maçı takip etti.

Müsabakada, sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin bulundu.

Öte yandan, Galatasaray taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e tepki göstererek "Demirören istifa" tezahüratında bulundu.

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