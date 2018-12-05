Fatih Terim Keçiörengücü - Galatasaray maçını kulübün idari binasından takip etti
Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Terim, stadın hemen yanında sahayı gören Keçiörengücü idari binasından maçı takip etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Terim, stadın hemen yanında sahayı gören Keçiörengücü idari binasından maçı takip etti.
Müsabakada, sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin bulundu.
Öte yandan, Galatasaray taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e tepki göstererek "Demirören istifa" tezahüratında bulundu.
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