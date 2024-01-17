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  • Fatih Terim kendi görüştü! Süper Lig'den Yunanistan'a kaleci
Spor

Fatih Terim kendi görüştü! Süper Lig'den Yunanistan'a kaleci

Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçen deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Samet Akaydin'ın ardından şimdi Ertaç Özbir için harekete geçti. Terim, deneyimli eldiven ile bizzat görüştü. Olumlu geçen görüşmelerin ardından transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. İşte detaylar...

Sabah17 Ocak 2024 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
Fatih Terim kendi görüştü! Süper Lig'den Yunanistan'a kaleci
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Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosunu Türklerle güçlendirmeye devam ediyor...

TERİM, ERTAÇ ÖZBİR'İ İSTEDİ

Yunan ekibindeki 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 70 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin'i, kiralık olarak transfer ettirmişti. Bu imzanın ardından Terim, Panathinaikos'ta kaleci sıkıntısı olduğunu ifade ederek yönetimden Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir'in alınmasını istedi.

KENDİSİ DE GÖRÜŞTÜ

Kendisi de 34 yaşındaki eldivenle görüştü. Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi. İki kulübün de görüşmesinin ardından deneyimli kalecinin, Yunanistan'ın yolunu tutacağı aktarıldı.

4 MAÇTA 4 GOL

Fatih Terim, Yunan takımının başında çıktığı 4 maçta kalesinde 4 gol gördü. Panathinaikos'un kalesini bu karşılaşmalarda Alberto Brignoli (1 maç) ve Yuri Lodygin (3 maç) korudu.

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