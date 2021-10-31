Fatih Terim: Kerem Aktürkoğlu için Erzincan'a teşekkür ederiz

31 Ekim 2021 Pazar 21:40 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 21:40

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Fatih Terim "İki yarıyı da iyi oynadık. İlk yarı hiç pozisyon vermedik, bu önemliydi. Pozisyonlar da bulduk. Gaziantep defansı 1-0'dan sonra ileri çıkacaktı ve bunu anlattık. 6-7 tane denedik, 1'i gol oldu. Sofiane Feghouli daha erken atsa, daha farklı bitebilirdi." dedi.

3 puanın kritik olduğunu söyleyen Terim "3 puan, diğer rakiplerimize yetişme, puan farkının açılmaması... Biz de farklı kazanmak isteriz ama Gaziantep FK'nın da iyi oyuncuları var. Güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Lokomotiv Moskova'ya hazırlanacağız. Oyuncularımı kutlarım, Gaziantep'e de başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan için konuşan Terim "Kerem Aktürkoğlu için Erzincan'a teşekkür ederiz. Güvenip, forma verdik. Hala gelişimini tamamlamadı ama her geçen gün üzerine koyuyor. Daha da iyi olacak. Mutluluk verici. Olimpiu Morutan'ı hem içeride, hem kenarda oynatıyoruz. İçlerinde en küçüğü o, biraz da içine kapanık. Hasarsız geçerseki daha da iyi olacaklar. Kaybedilen puanlar, gençler de daha farklı etki yaratıyor. Morutan da gelişecek." dedi.

Marcao hakkında da konuşan deneyimli teknik adam "Marcao'nun yaptığı hareket doğru değildi. Başkanın, benim, yönetimin ve teknik heyet doğru baktı olaya. Tabii ki özür dileyecekti. Kazanmak da önemliydi. O da üzüntüsünün farkında. Kerem ile daha iyi dost oldular, o da olayın ezikliği içerisinde. O zaman küme düşen takımdan oyuncu aldık diye eleştirildik ama bugün çok başka. 20 müdahalede 16 kez kazanmış, herhalde bu bir rekor. Oyun kurmada ve orayı yönetmede önemli isim. 8 maçta ondan mahrum oynadık. Bahanelere sığınmadan devam ediyoruz." şeklinde konuştu.