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Spor

Fatih Terim: Kolay bir deplasman değil

Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

3 Ekim 2021 Pazar 18:41 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 18:41
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Terim, "Kolay bir deplasman değil. En büyük dezavantajımız seyahatlerimiz ve üçüncü gün oynayacağımız maç. Arkadaşlarımız olayın bilincinde. Kazanarak gitmeliyiz. Yağmur var, saha ağırlaşabilir. Rize'nin durumu da ortada, kazanmak isteyeceklerdir. İyi bir yola girdik ve 3 puan çok önemli." dedi.

Zeminin önemine dikkat çeken deneyimli hoca, "Pas yapan takım olduğumuz için saha zemini önemli. 3 puan her geçen gün daha önem kazanıyor. Rakipler kazanmışsa, üzerinizde baskı artıyor, bu gerçek. Umarım kazanarak devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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