İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,592
  • EURO
    7,0588
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    83060.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim, koronavirüs arasında keşfetti!
Spor

Fatih Terim, koronavirüs arasında keşfetti!

Liglerin ertelenmesinin ardından Fatih Terim gece gündüz WyScout üzerine oyuncu izliyor. Tecrübeli teknik adamın gözüne kestirdiği isim ise PSG'nin 19 yaşındaki yıldızı Adil Aouchiche.

23 Mart 2020 Pazartesi 10:02 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 10:02
ABONE OL

Koronavirüs salgını sonrasına göre planlarını yapan tecrübeli teknik adam bu yüzden yaz transfer döneminde kesinlikle genç ve gelecek vaadeden oyuncuları kadrosuna katmayı planlıyor.

Her gün en azından bir oyuncuyu scout ekibinin önüne koyan ve bilgi alınmasını isteyen Terim dün de bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izlediği bildirildi.

AİLESİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Terim'in bu maçlarda gözüne çarpan isminse PSG'nin U19 takımında forma giyen Adil Aouchiche olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik direktöre göre, Zinedine Zidane gibi Cezayir asıllı bir Fransız olan ve aynı zamanda 10 numara oynayan Adil geleceğin yıldızları arasında yer alabilir.

Fatih Terim, almaları zor olsa da 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek oyuncu için PSG ve ailesi ile temas kurulmasını istedi. Şimdiden Transfermarkt değeri 6 milyon euro olan Adil Aouchiche Galatasaray tüm şartlarını zorlayacak.

METZ'E KARŞI FORMA GİYDİ

Metz karşısında 65 dakika sahada kaldı. Ayrıca kupada ise 2 maçta 97 dakika oynadı. PSG'nin Linas-Montlhery ile oynadığı ve 6-0 kazandığı karşılaşmada bir gol attı

GALATASARAY'A GOL ATTI

Bu sezon toplamda 7 kez PSG forması giyen 17 yaşındaki 10 numara, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti.

NE YAPACAK?

PSG ile bir yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Adil Aouchiche, geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Galatasaray da Cezayir asıllı 10 numaranın geleceğinde söz sahibi olmak istiyor.

(Sabah)

Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama faaliyetleri 5'inci gününde de sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.