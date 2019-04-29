Fatih Terim Linnes'i neden kestiğini açıkladı

Karşılaşma öncesinde konuşan Fatih Terim, Linnes'i neden kadroya almadığını açıklarken ''12 yabancı olmalı, bu kuralı en iyi bilen benim. Diagne'nin yedeği olmalıydı, Mitroglou, o yüzden Linnes de sarı kart sınırında, bizimkiler limite geldiğinde çabuk görüyor ya da çabuk gösteriliyor, biliyorsunuz. Beklerin alternatifi var diye, Linnes'i almadım.'' sözlerini kullandı.

''MARCAO'YU RİSK ETMEDİK''

Terim, Marcao'nun sakatlığının geçmediğini de belirtirken ''Marcao'nun maalesef kupa maçındaki arızası, bizi onu burada oynatma riskine girmeme kararına itti. Çok uğraştık ama oyuncunun sağlığı bizim için daha önemli.'' şeklinde konuştu.