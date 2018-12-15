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Fatih Terim locada çıldırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmayı cezasından dolayı locadan takip etti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmayı cezasından dolayı locadan takip etti. Deneyimli teknik adamın yokluğunda saha kenarında Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala yer aldı. Terim'in maç esnasında pozisyonlara verdiği tepkiler dikkat çekti. Deneyimli hocanın elindeki tesbih gözlerden kaçmadı.Fatih Terim’in Başakşehir müsabakasından sonra 4 maç cezası kaldı.Öte yandan yardımcı antrenör Hasan Şaş da locada maçı Terim ile izledi.

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