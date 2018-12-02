Fatih Terim locayı kabul etmedi!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezalı olduğu Beşiktaş derbisinde kendisine verilen locada maçı izlememeyi tercih etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Vodafone Park'ta maçı kendisine gösterilen locada izlemedi.
Terim, 90 dakikayı Beşiktaş Protokol Müdürü Ahmet Ateş'in odasında televizyondan izledi.
Galatasaray'ın hocası karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayarak stattan ayrıldı.
YEMEK TEKLİFİNİ G.SARAY KABUL ETMEDİ
Siyah beyazlı yönetim derbi karşılaşması öncesinde Galatasaraylı yöneticilerle birlikte dostluk yemeği yemek için sarı kırmızılı yönetime teklifte bulundu.
Ancak teklif Galatasaraylı yöneticiler tarafından reddedildi. Hafta ortasında Fikret Orman başkanlığındaki Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamalar sebebiyle sarı kırmızılı yöneticilerin yemek davetini kabul etmediği iddia edildi.
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