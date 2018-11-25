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Fatih Terim maç biter bitmez soluğu Florya'da aldı

Galatasaray'ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, Florya'ya kapandı.

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Cezası nedeniyle Konya maçını Türk Telekom Stadı'ndaki locasında takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1'lik beraberliğe en çok üzülen isimdi. Penaltı kararına çok sinirlenen ve evine dönmeyerek Florya'nın yolunu tutan İmparator'un, gece 3'e kadar tesiste mesai verdiği öğrenildi. Konyaspor maçını tekrar izleyerek analizini yapan tecrübeli çalıştırıcı, yardımcılarıyla birlikte durum değerlendirmesinde bulundu.

(Sabah)

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