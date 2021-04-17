17 Nisan 2021 Cumartesi 21:48 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 21:58

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyuna iyi başladık. Muslera'ya top değmeden gol yedik. Tek tesellim gol de çok güzeldi. Daha sonrasında iyi reaksiyon gösterdik. Topla iyi oynadık. Gedson ve Feghouli yerleşimleri, arka tarafı manipüle etme şansı verdi. Bu sistem Halil ve Kerem'e de uygundu. Maç boyunca oyunun kontrolünü kaybetmedik. Zaman zaman önde baskı da yaptık. Bu beni mutlu etti. Orta saha da Taylan iyiydi. Birçok gol pozisyonu da bulduk. Göztepe takımının ilerideki oyuncuları çok kabiliyetliler. Onlara da iyi önlem aldık. Bence 3 puan doğru yer ve zamanda geldi. Ben de, Galatasaray da alışık değildi bu tür sonuçlara. Sezon sonuna kadar daha iyi gideceğimizi düşünüyorum. Beraber oynayabilen bir Galatasaray vardı. Memnunum. oyuncularımı da tebrik ediyorum..

"GALATASARAYLILAR İÇİN BİR KEZ DAHA YUTKUNUYORUM"

