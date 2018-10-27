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Fatih Terim, Malatya deplasmanında Ahmet Çalık'a forma vermeyi düşünüyor

Maicon'un form durumundan hiç memnun olmayan Fatih Terim, Malatya deplasmanında Ahmet Çalık'a şans vermeyi düşünüyor.

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Yeni Malatya maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takımın sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusu...

Maicon'un form durumundan hiç memnun olmayan Fatih Terim'in Malatya'da Ahmet Çalık'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

Sağ bekte ise Schalke maçında sahada olan Linnes'in yerine Mariano görev yapacak.

Schalke 04 karşısında Galatasaray'ın ayakta kalan nadir isimlerinden biri Linnes, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en çok top kapan oyuncular istatistiğinde 3. sırada yer aldı.

(Takvim)

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