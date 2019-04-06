Fatih Terim: Marcao ve Lyundama'yı herkes ister

Baştan sona maçın hakimi olduklarını belirten Terim, “Bugün çok iyi işler yaptık. Baştan sona kadar gerek defansta gerek atakta iyiydik. Çok pozisyon vermedik. Oyunu domine ettik. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Daha farklı da olabilirdi” ifadelerini kullandı.

LUYİNDAMA VE MARCAO SÖZLERİ

Luyindama ve Marcao’nun Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmesinin hatırlatılması üzerine tecrübeli teknik adam, “Galatasaray'ın en iyi yerlerinden birinin eksik olmasını kimse istemez. Luyindama ve Marcao çok önemli iki oyuncumuz. Yapacak bir şey yok. Galatasaray'da her oyuncu önemlidir. Böyle durumlarda her oyuncu çıkar oynar. 'Kim oynayacak' derseniz, bakacağız. Donk var, Semih var, Ahmet var, başkaları var... Pazar gününe kadar bakacağız” şeklinde konuştu.