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Fatih Terim Marcao'yu kenara çekti!

Club Brugge maçı öncesi Luyindama ve Marcao'yu uyaran Fatih Terim, Brezilyalı stopere 3 sarı kartını hatırlattı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz sezon zaman zaman yaptıkları kişisel hatalarla takımı ve teknik heyeti bir hayli zor duruma düşüren Luyindama – Marcao ikilisi kaldıkları yerden devam ediyorlar.
 
'ÖNÜNÜZDE N'ZONZİ VE LEMİNA VAR İŞİNİZ DAHA KOLAY'
 
Bu sezon oynanan maçlarda özellikle topu kullanma da ve ileri çıkışlarda yürekleri ağızlara getiren Luyindama ve Marcao bir kez daha uyarılırken, geçtiğimiz sezon Fernando – Ndiaye ikilisinin değişip onların yerlerine N’Zonzi – Lemina’nın gelmesi iki stoperin hatalarını gözle görülür bir şekilde artırdı. Club Brugge karşılaşması öncesi Fatih Terim tarafından kenara çekilen iki stoperden daha basit oynanması istenirken, orta sahada görev alan oyuncuların (N’Zonzi – Lemina – Seri) topu iyi kullanmaları Luyindama ve Marcao’nun işini kolay hale getiriyor.
 
MARCAO'YA ÖZEL UYARI
 
Fenerbahçe derbisi öncesi 3 sarı kartı bulunan Marcao’yu özellikle uyaran başarılı teknik adamın Brezilyalı öğrencisine ‘Malatya deplasmanında çok dikkatli ol’ dediği belirtildi. Olası ceza durumunda Ryan Donk’u hazır halde bekleten Terim’in, Club Brugge maçının sonucuna göre kadroda bazı değişiklikler yapacağı iddia ediliyor.

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