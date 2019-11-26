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Verona – Brescia maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan ve kulübüyle arasındaki köprüleri atan Mario Balotelli için Galatasaray iddiaları ortaya atılsa da İtalyan yıldızın Flamengo, Çin ve ABD takımları tarafından da istendiği ortaya çıktı.

Başkan Massio Cellio tarafından “Siyah ve kendini temizlemeye çalışıyor” açıklamalarından sonra Brescia’dan ayrılma kararı alan 29 yaşındaki golcü futbolcunun Galatasaray’a yakın olduğu bildirilse de Balotelli’nin annesi Silvia Balotelli’nin bu transfere soğuk baktığı ve oğlunun İtalya’da kalmasını istediği öğrenildi.

Yaz ayı transfer döneminde menajerler tarafından sarı kırmızılı kulübe önerilen, hatta Mustafa Cengiz’in de sıcak bakmasına rağmen sorunlu bir futbolcu olduğundan dolayı son anda vazgeçilen Mario Balotelli’nin yarım sezon için 3 milyon Euro talep ettiği ifade edilirken, Fatih Terim’in Falcao’nun dönüşünün yanı sıra Onyekuru’yu talep etmesi Balotelli dosyasının açılmadan kapanmasına neden olduğu kaydedildi.