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Fatih Terim, Mehmet Topal transferine onay verdi! Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den ayrılan 33 yaşındaki yıldız, hem stoper hem de ön libero bölgesinde oynayabildiği için G.Saray'ın hocası Fatih Terim, transferi istiyor. İspanya'dan da teklifler alan Mehmet Topal'ın G.Saray'a 'Evet' demesinin an meselesi olduğu iddia edildi.

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Galatasaray transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor..Sarı-Kırmızılılar takıma 'Joker' bir yıldız daha kazandırma peşinde.

Takvim gazetesinde yer alan haberde; F.Bahçe ile olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ve Florya'ya dönmek üzere olduğu bildirildi.

FATİH TERİM SICAK BAKIYOR 

Fatih Terim'in de Mehmet Topal ismine çok sıcak baktığı biliniyor. Tecrübeli teknik adam hem stoper hem de ön libero bölgesinde oynayan Topal'dan faydalanmak istediği kaydedildi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜYORLAR

Galatasaray Yönetimi'nin bu transferi bitirmek istediği ve şu anda Mehmet Topal'ın menajeri Batur Altıparmak ile masada olduğu öğrenildi. Cimbom bonservis ücreti ödemeyeceği için rahat...

CELTA DA HAZIR KITA BEKLİYOR

Mehmet Topal ile İspanya'dan da tekliflerin olduğu biliniyor... Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta'nın da tecrübeli oyuncu için hazır kıta beklediği öğrenildi. Topal yurt içinde kalmak istiyor.

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