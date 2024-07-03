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Spor

Fatih Terim Milli Takımı tebrik etti! ''Bu takımın alnından öpüyorum''

Efsane teknik direktör Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek final yükselmesini değerlendirdi. Milli Takımı yürekten tebrik eden deneyimli çalıştırıcı, 'Bu takımın alnından öpüyorum. Çocuklarımızla gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

3 Temmuz 2024 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
Fatih Terim Milli Takımı tebrik etti! ''Bu takımın alnından öpüyorum''
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A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesini yorumlayan Fatih Terim önemli ifadeler kullandı.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN OYUNCUSU ÇOK ÖNEMLİ"

Oyuncuların artık üzerinde Milli Takım forması olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Bugün artık Galatasaray veya başka bir takımın oyuncusu önemli değil, bugün Türk Milli Takımı'nın oyuncusu çok önemli" diye konuştu.

"BEN 'YOLUMUZ UZUN' DEMİŞTİM"

Portekiz maçının ardından verdiği demeci hatırlatan Fatih Terim, "Bu stüdyoda Portekiz'e mağlup olduktan sonra büyük bir tepki ve infial varken 'Merak etmeyin, yolumuz çok uzun' demiştim. O dediklerimin şu anda pratik olarak yansımasını görüyoruz. Çünkü mesele gruptan çıkabilmektir, mesele gruptan çıktıktan sonra 16'dan 8'e gelmektir. Mesele 8'den sonra 4'e, 2'ye derken şampiyonluğa" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMIN ALNINDAN ÖPÜYORUM"

Futbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Fatih Terim, "Dolayısıyla bu takımın alnından öpüyorum bütün futbolcularımızın. Hocamıza buradan tebriklerimi gönderiyorum teknik heyetiyle birlikte" açıklamasını yaptı.

"FUTBOL BÖYLE BİR OYUN"

Kötü günlerde oyunculara ve takıma destek olunması gerektiğini belirten Fatih Terim, "Futbol böyle bir oyun. Sabredeceksiniz, hocanıza ve oyuncularınıza güveneceksiniz. Onların yanında olacaksınız, özellikle kötü günlerde" dedi.

"ŞU AN KUTLAMA ZAMANI"

Türk halkının şu anda sevinmesi gerektiğini belirten Fatih Terim, "Herhangi bir teknik analizi çok uygun görmüyorum. Şu anda sevinme zamanı, şu anda kutlama zamanı. Emeği geçenlere buradan saygı duyup, sevgi duyup, Türk halkının kendilerine ifade etmesi gerekir" yorumunda bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM"

Türkiye'nin Avusturya ile oynanan hazırlık maçından ders aldığını dile getiren Fatih Terim, "Avusturya'ya gelince maç öncesi anlatılanlarla, maç içinde anlatılan arasında biraz fark oldu. Türkiye 6-1'lik hazırlık maçından itibaren o maçtan olumlu şekilde bildirim almış. Çok önemli değişimlerle oynadı. Topun kendinde kalmasını zaman zaman sağladı. Merkez kapatma işini yaptı. Çocuklarımızla gurur duyuyorum" dedi.

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